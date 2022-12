Stiri pe aceeasi tema

- Poliția chineza poate crea aceste alarme folosindu-se de platforma software oferita de Hikvision, un important producator chinez de camere și supraveghere, a aflat The Guardian . Activitațile care dau alarma includ „adunari de oameni care perturba liniștea in locuri publice”, „adunari ilegale, procesiuni,…

- In timp ce unele orașe și regiuni incepusera dela sa relaxeze restricțiile la nivel local in ultimele zile, decizia majora anunțata miercuri de Beijing pare sa reprezinte un raspuns clar la nivel național in ceea ce privește gestionarea bolii, scriu BBC și The Guardian.Autoritațile chineze au decis…

- Imaginile difuzate pe internet au aratat polițiști imbracați in costume albe de protecție impotriva substanțelor periculoase care incercau sa se protejeze de obiectele aruncate de protestatari.

- Protestele continua in Beijing, Chengdu și Wuhan din cauza politicilor stricte anti-Covid impuse de regimul lui Xi Jinping, informeaza Digi24. Reacția populației reprezinta una dintre cele mai explicite provocari la adresa regimului din China. In timpul manifestațiilor s-au auzit sloganuri contra președintelui,…

- China inregistreaza a cincea zi consecutiva cu numar record de cazuri COVID. Intre timp, Politia a arestat doua persoane la Shanghai dupa protestele fara precedent din cauza restricțiilor. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Incendiul a izbucnit in dupa-amiaza zilei de luni, 21 noiembrie, intr-un cartier din orașul Anyang, din provincia Henan, aflata in centrul Chinei, la o companie specializata in produse industriale. 36 de persoane au murit, relateaza CNN, care citeaza presa chineza de stat, in timp ce The Guardian anunța…

- Autoritațile din Iran au deschis miercuri focul asupra protestatarilor adunați pentru a o comemora pe Masha Amini, femeia ucisa de poliția moralitații pentru ca nu era corect imbracata, transmite The Guardian. Miercuri s-au implinit 40 de zile de la moartea Mahsei Amini, tanara de 22 de ani ucisa de…

- Autoritațile din Iran au deschis miercuri focul asupra protestatarilor adunați pentru a o comemora pe Masha Amini, femeia ucisa de poliția moralitații pentru ca nu era corect imbracata, transmite The Guardian. Miercuri s-au implinit 40 de zile de la moartea Mahsei Amini, tanara de 22 de ani ucisa de…