Stiri pe aceeasi tema

- Organizatorul meciului de fotbal de luni dintre FC Dinamo 1948 Bucuresti si CSA Steaua Bucuresti si societatea de paza de la meci au primit amenzi de 45.000, respectiv 13.000 de lei, pentru nerespectarea obligatiilor ce le revin, potrivit Agerpres."Organizatorului jocului sportiv i-au fost aplicate…

- Politistii IPJ Constanta au desfasurat ieri mai multe actiuni in judetul Constanta in cadrul carora au fost aplicate sanctiuni. Potrivit IPJ Constanta, la data de 6 mai a.c., politisti din cadrul Sectiei 9 Politie Rurala Mangalia au desfasurat o actiune pentru mentinerea ordinii si linistii publice,…

- Politistii de la transporturi au aplicat 316 sanctiuni contraventionale, in valoare de 87.035 de lei, in perioada 21 - 27 aprilie, in urma controalelor efectuate pentru mentinerea ordinii si linistii publice in statii de cale ferata, trenuri de calatori,

- Polițiștii din cadrul Biroului de Poliție Autostrada A3 Turda-Borș au derulat vineri, 21 aprilie, activitați specifice in baza planului de acțiune ROADPOL – Speed Marathon, atat pe tronsonul Campia Turzii – Nadașelu, cat și pe tronsonul Targu Mureș – Chețani. "Cu ocazia acțiunii desfașurate pe tronsonul…

- Structurile de poliție rutiera și de ordine publica din cadrul IPJ Prahova au actionat, timp de patru zile (perioada 14 -17 aprilie), pentru asigurarea unui climat de ordine publica si prevenire a incidentelor in trafic in perioada Sarbatorilor Pascale. In acest context, potrivit unui comunicat al politiei…

- Eveniment Amenzi de peste 12.000 lei, aplicate de polițiști in 24 de ore aprilie 6, 2023 10:06 In ultimele 24 de ore, in urma activitaților preventive desfașurate, pentru abaterile constatate, polițiștii au aplicat 22 de sancțiuni contravenționale in valoare de 12.325 de lei, au reținut 2 permise…

- Politistii de la Serviciul de Ordine Publica au derulat, in cursul saptamanii trecute, mai multe controale pe linia combaterii delictelor silvice. „In cadrul activitaților – se precizeaza intr-un comunicat al IPJ Prahova – au fost verificate 10 persoane fizice autorizate, precum si patru societați comerciale…

- In noaptea de 25/26 februarie 2023, polițiștii din Sebeș au organizat, pe raza de competența, o acțiune de creștere a siguranței publice și prevenire a faptelor de natura penala sau contravenționala. Cu ocazia acțiunii, polițiștii au legitimat 63 de persoane, au verificat 42 de autovehicul și au efectuat…