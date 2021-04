Stiri pe aceeasi tema

- IPJ Timiș cere sprijinul cetațenilor pentru reținerea migranților care au cauzat scandalul sfarșit cu uciderea unui afgan și ranirea extrem de grava a altuia. "I-ați vazut? Contactați de urgența POLIȚIA! Citește și: ULTIMA ORA DNA da detalii despre descinderile de la RAR Avand…

- Poliția cauta in continuare migranții afgani care s-au luat la bataie luni, in zona Garii de Nord din Timișoara. In urma altercației in care au fost implicate mai multe persoane ramase inca necunoscute, a rezultat decesul unui barbat și ranirea altuia. Miercuri, polițiștii au facut publice pozele in…

- Tragedia in care un migrant afgan a fost omorat, iar altul a fost grav ranit, in apropierea Garii de Nord din Timisoara, readuce in discutie problema gestionarii migrantilor care au ajuns cu miile in ultimele sase luni, la Timisoara.

- Președintele Consiliului Județean Timiș, Alin Nica, cere intervenția tuturor instituțiilor statului cu activitate in domeniul migranților, pentru a asigura pastrarea ordinii publice. Intervenția, lansata luni seara, vine dupa ce un cetațean afgan a decedat in fața Garii de Nord din Timișoara, in urma…

- O persoana a murit și alta a fost ranita luni dupa-amiaza, dupa ce mai mulți imigranți afgani s-au batut și s-au injunghiat in zona Garii de Nord din Timișoara, relateaza publicația locala Timiș Online . Cele doua victime au 20-25 de ani și se pare ca se cunoașteau cu agresorii, potrivit sursei citate.…

- Reprezentanti ai Statelor Unite vor cere autoritatilor din Mexic si Guatemala sa ajute la reducerea fluxului de migranti, a declarat luni secretarul de presa al Casei Albe, Jen Psaki, in timp ce administratia Biden are dificultati in gestionarea problemei umanitare de la granita cu Mexicul, transmite…

- In aceasta seara, in.zona benzinariei OMV de la Gara Mare din municipiul Targu Mureș, a avut loc un accident de circulație in care, un pieton a fost lovit de un autovehicul. Echipajele de salvare sosite la fața locului acorda primele ingrijiri victimei Circulația in zona este ingreunata. Totodata, menționam…

- Primarul Timișoarei spune ca e legat la maini in problema migranților tot mai mulți care apar pe strazile orașului și care dorm prin cladiri abandonate. Unii cetațeni se plang ca se simt in nesiguranța, mai ales in zona Garii de Nord, dar Domiic Fritz spune ca are putere limitata in a rezolva aceasta…