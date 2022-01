Stiri pe aceeasi tema

- Politia Capitalei precizeaza ca agentul implicat in accidentul din Sectorul 1, soldat cu moartea unei fetite si ranirea alteia, participase la verificari privind respectarea masurilor anti-COVID la patru unitati de invatamant, iar la momentul accidentului facea verificari solicitate de Evidenta Populatiei.…

- „Cu privire la informațiile vehiculate in spațiul public, cu privire la faptul ca la momentul producerii evenimentului rutier, polițistul din cadrul Secției 5 Poliție se deplasa la o unitate școlara, Direcția Generala de Politie a Municipiului București dezminte acest aspect.Din datele puse la dispoziție,…

- Cu privire la informațiile vehiculate in spațiul public, cu privire la faptul ca la momentul producerii evenimentului rutier, polițistul din cadrul Secției 5 Poliție se deplasa la o unitate școlara, Direcția Generala de Politie a Municipiului București dezminte acest aspect. Din datele puse la dispoziție,…

- A fost razie in noaptea de duminica spre luni in Capitala. Politistii rutieri au aplicat 65 sanctiuni contraventionale, in valoare de aproximativ 26.000 de lei, au retinut zece permise si au intocmit un dosar penal pentru conducerea unui autovehicul pe drumurile publice sub influenta substantelor psihoactive,…

- Politistii si procurorii din Bucuresti au deschis, sambata, o ancheta, dupa ce o femeie a fost gasita inconstienta intr-un imobil din Sectorul 1. Se pare ca e vorba de un bloc din Piața Romana. Femeia nu a putut fi salvata, fiind declarat decesul. ”Astazi, in jurul 17.00, prin apel 112, Directia…

- O femeie a fost gasita decedata sambata, intr-un imobil din Sectorul 1 al Capitalei. Initial, politistii bucuresteni au fost sesizati cu privire la faptul ca intr-un imobil din Sectorul 1 este in stare de inconstienta o femeie, ulterior fiind constatat decesul acesteia. Cazul cu respectiva femeie, decedata…

- Doua fete in varsta de aproximativ 12 ani au fost lovite, joi, de o masina de Politie, transmite Poliția Capitalei. In urma accidentului, una dintre fete a murit, iar cea de-a doua se afla in stare stabila și va fi transportata la spital. Accidentul a avut loc azi in jurul orelor 13.30 pe strada Laminorului…

- Polițiștii au descins, in noaptea de joi spre vineri, intr-un spațiu dezafectat din Sectorul 6 al Capitalei și au descoperit un adevarat cazino care funcționa clandestin, potrivit unui comunicat al Poliției Capitalei, citat de Agerpres.La fața locului, 23 de persoane au fost surprinse in timp ce jucau…