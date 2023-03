Stiri pe aceeasi tema

Casa lui Mohamed Salah, starul lui Liverpool și capitanul naționalei de fotbal a Egiptului, a fost jefuita in Cairo, hoții sustragand cateva receptoare de satelit, scrie Goal.Autoritațile egiptene investigheaza dupa ce casa lui Salah a fost jefuita in zona Fifth Settlement din Cairo, potrivit rapoartelor…

Politia canadiana a anuntat vineri arestarea a opt persoane intr-un prezumat caz amplu de frauda asociat cu posibila vanzarea a mii de opere de arta ''falsificate'' si ''atribuite in mod fals'' timp de decenii unui celebru artist indigen, informeaza AFP.

Politia ceha a anuntat sambata ca cerceteaza o scrisoare anonima in care sunt proferate amenintari la adresa candidatului prezidential Andrej Babis, transmite duminica dpa.

Politia indiana ancheteaza decesele subite ale unui bogat om politic rus, autorul presupus al unui mesaj care critica razboiul din Ucraina, si a unui tovaras de calatorie intr-un hotel de lux in estul Indiei, a anuntat un responsabil al politiei din statul Odisha, relateaza AFP si dpa.

Politia a folosit gaze lacrimogene la Nisa pentru a dispersa multimea, dupa finala Cupei Mondiale Franta - Argentina pierduta de campioana mondiala din 2018 dupa lovituri de departajare, relateaza „Le Figaro".

Politia din Finlanda a comunicat ca investigheaza doua presupuse cazuri de tradare, acuzatii foarte neobisnuite in aceasta tara.