- Politia din Bosnia a anuntat joi arestarea unui tanar in varsta de 18 ani care amenintase in retelele sociale ca va copia atacul armat in care un elev din Serbia si-a ucis miercuri opt colegi si un agent de paza al scolii, informeaza Reuters.

- Un elev de clasa a 7-a a deschis focul miercuri, 3 mai, la o școala primara situata in centrul Belgradului, capitala Sebiei, și a ucis cel puțin opt persoane care se aflau pe coridorul școlii, iar mai multe au suferit rani grave, potrivit site-ului sarb Novosti.Atacul armat a avut loc la liceul „Vladislav…