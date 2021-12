Mai bine de 12 ore de percheziții și intervenția forțelor speciale la o locuința dintr-o comuna a județului Giurgiu au avut ca rezultat salvarea a circa 150 de caini ținuți in condiții inimaginabile. Acțiunea Poliției Animalelor din Giurgiu s-a desfașurat joi, in satul Ivoru, la locuința unui barbat care ”ingrijea” – strict pentru banii din donații – aproape 150 de caini. Descinderea a avut loc puțin dupa ora 6.00 dimineața și a durat pana in jurul orelor 19.00, iar polițiștii de la Protecția Animalelor au fost insoțiți de colegii de la Criminalistica, dar și de cei de la Seriviciul Acțiuni Speciale,…