Poliţia a descoperit 41 de migranţi ascunşi într-un camion frigorific pe o autostradă din nordul Greciei Migrantii, in marea lor majoritate afgani, nu au avut de suferit, a declarat un responsabil al politiei, adaugand ca sistemul de refrigerare din camion nu fusese oprit. Politia a oprit camionul pe o autostrada in apropierea orasului Xanthi, in nordul Greciei, pentru un control de rutina. Soferul a fost arestat si a fost dus, impreuna cu migrantii, la o sectie de politie aflata in apropiere pentru a fi identificati. Descoperirea are loc dupa ce saptamana trecuta 39 de migranti, despre care se crede ca erau vietnamezi, au fost gasiti morti intr-un camion frigorific, intr-un parc industrial… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Poliția din Belgia a gasit miercuri 12 migranți in interiorul unui camion frigorific aflat intr-o parcare din nordul țarii, a declarat o purtatoare de cuvant a instituției, care a adaugat ca cele 12 persoane sunt in viața, informeaza Reuters, potrivit MEDIAFAX.Citește și: Florin Cițu a facut…

- Unsprezece migranti au fost descoperiti sambata dimineata in remorca unui camion in estul Belgiei, la Saint-Trond, iar alti noua au fost gasiti la Bruges, in nord-vestul tarii, transmite AFP, preluata de Agerpres. Cei 11 migranti descoperiti la Saint-Trond (circa 65 km est de Bruxelles), printre care…

- Descoperirea a 39 de cadavre intr-un camion frigorific in apropiere de Londra, in noaptea de marti spre miercuri, provoaca un val de oroare si indignare si numeroase apeluri la consolidarea luptei impotriva filierelor imigratiei clandestine, iar politia britanica a procedat in decurs de doua zile la…

- Majoritatea celor 39 de persoane descoperite moarte intr-un camion frigorific langa Londra erau probabil din Vietnam, a declarat sambata pentru Reuters un lider al unei comunitati rurale ce cultiva orez si de unde se crede ca erau originare multe dintre victime, potrivit AGERPRES. Descoperirea cadavrelor…

- Poliția britanica a descoperit 39 de morți intr-o remorca de tir din parcul industrial Waterglade din zona Essex de langa Londra. Șoferul tirului, un tanar de 25 de ani din Irlanda de Nord, a fost arestat, potrivit BBC și Reuters.

- Poliția din Ungaria a oprit pentru verificare, in apropierea graniței cu Romania, un trailer romanesc care tracta mai multe autoturisme și a descoperit mai multe nereguli. Șoferul trailerului a fost oprit, in urma cu cateva zile, pe Drumul Național 4. Autoritațile ungare au descoperit ca barbatul cu…

- Un șofer roman a fost prins de poliția italiana beat crița la volan. Acesta avea o alcoolemie de șapte ori peste limita legala. Soferul roman, in varsta de 38 de ani, a fost oprit de poliție pe autostrada A4, din zona orașului Novara. Incidentul a avut loc in urma cu cateva zile. Acesta a fost oprit…