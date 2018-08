Poliţia a confiscat zeci de kilograme de cocaină ascunsă în fructe de ananas Traficantii de droguri au golit continutul fructului si in locul acestuia au umplut carcasa cu cilindrii compacti cu cocaina. Acestea cantareau intre 800 de grame si un kilogram. Traficantii au "refacut" fructele de ananas, umplandu-le cu diferite cantitati de cocaina si pe deasupra le-au dat cu ceara sau parafina pentru a camufla mirosul specific al cocainei, iar fructul sa para "neatins", a explicat politia spaniola, potrivit Belga. Sapte persoane au fost arestate, intre care trei suspecti la Madrid si patru, la Barcelona. Transportul de cocaina camuflata in ananas, provenit… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Politia spaniola a anuntat luni ca a confiscat 67 de kilograme de cocaina ascunse in ananasi provenind din Costa Rica in principala piata de fructe si legume din Madrid, informeaza agerpres.ro.

Decoperirea cocainei in fructele aduse din Costa Rica a fost facuta in principala piata de fructe si legume din Madrid, informeaza AFP. Fructele de ananas au fost 'complet golite si umplute cu cilindri compacti de cocaina', cantarind intre 800 grame si un kilogram, 'acoperiti cu un strat de…

Politia spaniola a anuntat luni ca a confiscat 67 de kilograme de cocaina ascunse in ananasi provenind din Costa Rica in principala piata de fructe si legume din Madrid, informeaza AFP. Fructele de ananas au fost "complet golite si umplute cu cilindri compacti de cocaina", cantarind intre 800 grame…

