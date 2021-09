Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finanțelor Dan Vilceanu spune ca nu este de acord cu „plata fraudelor” din bani de la buget. El a fost intrebat daca Fondul de Garantare a Asiguraților poate acoperi toate despagubirile catre...

- Zilele trecute, asiguratorul City Insurance a fost declarat in faliment, nemaiputandu-se incheia asigurari prin aceasta firma. Situația nu este una tocmai ușoara pentru persoanele care și-au incheiat...

- Premierul Florin Cițu a comentat problemele aparute la compania de asigurari City Insurance. Exista un fond de garantare, ma voi asigura ca toți clienții City Insurance nu vor avea de suferit, a spus premierul. Prim-ministrul Florin Cițu a declarat sambata ca așteapta analiza specialiștilor…

- Premierul Florin Citu a fost intrebat, miercuri, daca se au in vedere masuri in domeniul asigurarilor, dupa situatia City Insurance care ar putea intra in faliment. ”Sunt doua OUG in avizare. Am discutat si astazi cu Consiliul Concurentei (…) Ar trebui sa fie pe masa Guvernului saptamana viitoare.…

- Vasile Ștefanescu, COTAR: ”Vicepreședintele ASF, Cristian Roșu, numit de Parlamentul Romaniei in conducerea ASF, trebuie sa raspunda material, civil sau penal dupa caz pentru prejudiciile aduse pagubiților, atat persoane fizice, cat și juridice. Autoritațile statului trebuie sa verifice și sa comunice…

- In cursul zilei de marți TurdaNews relata despre o creștere accentuata a cazurilor COVID in zona noastra. Intre timp nu au mai aparut modificari majore, dar in comunele din zona se inregistreaza o...

- In acest week-end debuteaza noul sezon al ligii a patra, iar TurdaNews va transmite in direct doua meciuri. Primul meci va avea loc vineri, incepand cu ora 18:00, pe terenul bazei sportive din...

- Zilele trecute, TurdaNews informa despre o invazie de insecte ciudate in mai multe zone din oraș care produc pișcaturi deranjante și nu pot fi combatute prin metode clasice/ dezinsecție. Din cate se...