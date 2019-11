Politehnica, următoarea ţintă a handbaliştilor Echipa masculina de handbal Universitatea Craiova se va deplasa in acest weekend la Timisoara, pentru duelul cu Politehnica. Partida de pe Bega conteaza pentru etapa a 10-a din Divizia A, Seria D . Elevii lui Catalin Popescu se pot apropia de liderul CSM Oradea in cazul unei victorii, mai ales ca acestia va avea un meci destul de dificil la Sannicolau Mare. Nu ne gandim la altceva in afara de victorie Catalin Popescu, tehnicianul gruparii din Banie, a declarat pentru GdS ca victoria este singurul gand al echipei in deplasarea de la Timisoara. „Nu ne gandim la altceva in afara de victorie, tinand… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

