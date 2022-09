Stiri pe aceeasi tema

- CFR Cluj a invins-o pe CS Universitatea Craiova, scor 2-0. Dan Petrescu (54 de ani), antrenorul campioanei, a laudat jocul oltenilor. Radoi a trimis cateva „ințepaturi” in direcția lui Petrescu, imediat dupa eșecul de la Cluj. Antrenorul campioanei a avut un discurs total diferit și a laudat formație…

- FCSB are trei meciuri la rand fara victorie, o serie cum inregistrase Petrea inainte sa paraseasca postul de antrenor principal. Luni, tehnicianul poate sa intrerupa seria slaba cu o victorie in partida cu FC Voluntari sau sa-și complice și mai rau situația. FCSB - Voluntari se joaca luni, 12 septembrie,…

- Antrenorul principal al Clubului de fotbal Sheriff din Tiraspol, Stjepan Tomas, a vorbit despre starea de spirit pentru a doua etapa a celei de-a treia runde de calificari a Ligii Campionilor impotriva Viktoria Plzen, care va avea loc in aceasta seara in Republica Ceha. "Am analizat foarte bine primul…

- Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a decis cine va lupta pentru fotoliul de Primar de Chișinau. Astfel, potrivit unor surse, formațiunea ar fi decis ca actualul ministru al Agriculturii, Vladimir Bolea, va fi candidatul PAS la alegerile locale, transmite Unimedia . Formațiunea ar fi avut doi candidați:…

- Partidul Actiune si Solidaritate, formatiune aflata la guvernare in Republica Moldova, condusa de catre Igor Grosu si presedintele Maia Sandu, ar fi decis deja in privinta candidaturii pentru functia de primar de Chisinau.

- Partidul Acțiune și Solidaritate a decis cine va lupta pentru fotoliul de Primar de Chișinau. Potrivit unor surse ale UNIMEDIA, formațiunea ar fi decis ca actualul ministru al Agriculturii, Vladimir Bolea, este candidatul PAS la alegerile locale.

- Julian Nagelsmann, 34 de ani, antrenorul de la Bayern Munchen, are o noua iubita: ziarista Lena Wurzenberger (30 de ani), care acoperea activitatea echipei bavareze pentru publicația germana Bild . Ziarul german a decis ca jurnalista sa nu mai scrie despre campioana Germaniei. Julian și Lena sunt in…

- La mai bine de 10 zile dupa ce antrenorul Octavian Benga și-a anunțat demisia de la Viitorul Pandurii, echipa gorjeana inca n-a gasit un nou ”principal”. S-a negociat cu Eugen Trica, insa parțile n-au ajuns la niciun numitor comun și se pare ca varianta a picat definitiv. Acesta a fost și surprins de…