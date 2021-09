Stiri pe aceeasi tema

- Poli si Ripensia se afla in cadere libera. Echipa violeta a pierdut in minutul 92 in Gorj, in timp ce Ripensia a fost invinsa acasa cu Concordia Chiajna, desi a avut doua bare in repriza secunda. Politehnica Timisoara, echipa calificata in optimile Cupei, dar care nu mai reuseste nimic in campionat…

- REȘIȚA – CSM Reșița intalnește vineri, de la ora 17:00, in deplasare, pe stadionul din Oraștie, formația CSM Deva, in etapa a IV-a a Ligii 3, Seria a VI-a! Antrenorul rosso-nerilor, Dan Alexa, a precizat faptul ca formația din Deva este echipa mai in forma la aceasta ora datorita faptului ca n-a primit…

- Eliminarea din grupele Ligii Europa a cantarit mult pentru unii dintre oficialii campioanei CFR Cluj. Astfel, dupa infrangerea de aseara cu Steaua Roșie Belgrad, de pe teren propriu, formația din Gruia a ramas fara cațiva oameni din staff, printre care și antrenorul principal, Șumudica fiind demis.…

- Actorul de 59 de ani, care filmeaza in Marea Britanie o noua serie din „Mission Impossible”, a cerut luni, 23 august, permisiunea de a ateriza de urgența in gradina unui cuplu din Warwickshire, dupa ce aeroportul din Coventy se inchisese temporar, iar el se grabea pentru a ajunge la o intalnire. Potrivit…

- Mihai Ciobanu, antrenorul principal din acte de la FC Botoșani, s-a prezentat la flash-interviu la finalul meciului cu Gaz Metan, scor 1-0. Cronica meciului Gaz Metan - FC Botoșani 0-1, AICI Antrenorul moldovenilor a venit la interviul de dupa meci in locul lui Marius Croitoru, adevaratul „principal”,…

- Clasata pe locul șase la finalul sezonului trecut in Seria a X-a din Liga a III-a, Sportul Șimleu a intrat in Cupa Romaniei inca din prima faza a competiției, iar adversara acesteia a fost Rapid Jibou, caștigatoarea fazei județene. Cele doua echipe s-au intalnit miercuri, pe Stadionul Rapid din Jibou,…

- SSU Politehnica s-a „revansat” dupa esecul nescontat din Serbia, de sambata, si a invins azi divizionara „C” oradeana CAO. Scorul a fost acelasi din amicalul sustinut de vizitatori pe „Electrica”, cu Ripensia, 4-0 pentru gazde. Golurile alb-violetilor de pe „Dan Paltinisanu” au apartinut lui Birnoi,…

- Nate McMillan, antrenorul interimar al echipei Atlanta Hawks, a fost numit in functia de antrenor principal al francizei din liga profesionista nord-americana de baschet (NBA), care i-a oferit un contract pe termen lung, dupa ce a contribuit la un final de sezon bun, informeaza AFP, potrivit Agerpres.…