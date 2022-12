Stiri pe aceeasi tema

- Liga 4, final de tur: CIL Blaj – eșec la Sasciori, remiza tensionata la Unirea, Vama Seaca – scor cu „lanterna”, Daia bate la Șugag! Surprize majore in ultima runda a turului Ligii 4: CIL Blaj a pierdut la Sasciori, Spicul Daia s-a impus la Șugag, iar in „curba” s-a inregistrat o remiza tensionata.…

- REUȘITA… Trupa pregatita de Adi Racovița a caștigat la Miercurea Ciuc, scor 2-0 (2-0), cu echipa secunda a celor de la Csikszereda, in etapa a 13-a a Ligii 3. In urma acestui succes, rapidiștii au urcat pe locul 8, cu 10 puncte, in clasamentul Seriei 1. Rapid Brodoc a reușit sa obțina prima victorie…

- In aceasta dupa-amiaza, pe o ceața densa, pe terenul Bazei Sportive din comuna Viișoara, in prima etapa a returului Ligii a 4-a, ediția 2022-2023, Victoria Viișoara a caștigat cu scorul de 3-0 (2-0) in fața formației Viitorul Garbau. Meciul a fost dominat de la un capat la altul de formația viișoreana,…

- Echipele gazda nu au reusit sa obtina nicio victorie in cele sapte meciuri desfasurate pana acum in etapa a 14-a a Ligii a II-a, potrivit Agerpres.Dupa ce Steaua a castigat vineri la Chiajna in uvertura rundei, sambata au obtinut victorii in deplasare FK Csikszereda, Metaloglobus, Unirea Slobozia si…

- Runda cu numarul XI, a doua din retur programeaza pentru Foresta Suceava intalnirea cu Csikszereda II (Miercurea Ciuc), ”lanterna roșie” seriei I a Ligii a III-a de fotbal. Dupa succesul din meciurile cu Bucovina Radauți și Rapid Brodoc, gruparea pregatita de antrenorul Dorin Goian, are inca o șansa…

- New York Rangers s-a impus cu scorul de 3-1 in fata formatiei Tampa Bay Lightning, marti la arena Madison Square Garden, in meciul de deschidere dintre cele doua formatii din noul sezon al Ligii profesioniste nord-americane de hochei pe gheata (NHL), potrivit Agerpres.Mika Zibanejad a reusit o dubla…

- Gheorghe Hagi, antrenorul Farului Constanța, liderul Ligii 1, a vorbit despre victoria reușita cu UTA, 2-0, despre forma lui Denis Alibec, dar și despre noul sau pariu, mijlocașul defensiv Luca Banu, in varsta de doar 17 ani, pe care-l compara cu fostul mare internațional Ioan Ovidiu Sabau. Dupa 12…

- Etapa a V-a a Ligii a III-a va incepe vineri, cu duelul din Harghita dintre Csikszereda II Miercurea Ciuc și Știința Miroslava. Pentru suceveni, cel mai atractiv joc al rundei se va consuma pe Stadionul „Constantin Jamaischi" din Falticeni, care gazdui confruntarea din echipa locala, ...