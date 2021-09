Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, la sediul FRF, au fost stabilite partidele din turul IV al Cupei Romaniei. Politehnica Timisoara, intrata direct in aceasta faza, va evolua in deplasare cu divizionara C Soimii Lipova. Concitadina alb-violetilor – Ripensia Timisoara – va avea parte de un derby banatean, tot „afara”, cu Resita…

- Tanara inotatoare australiana Kaylee McKeown, 20 de ani, care marti s-a impus in proba de 100 m spate, a castigat medalie de aur la 200 m spate, sambata, la Jocurile Olimpice de a Tokyo. McKeown s-a impus in finala cu timpul de 2 min 04 sec 68/100, fiind urmata de o reprezentanta a Canadei, Kylie Masse…

- Sezonul oficial 2021-2022 in fotbalul romanesc a fost deschis de meciurile din primul tur al Cupei Romaniei, faza naționala. Dintre echipele sucevene, inca din runda inaugurala a competiției au intrat Juniorul Suceava și Șomuz Falticeni, care s-au intalnit in meci direct, eliminatoriu, la mijlocul acestei…

- ASU Politehnica a trecut granita in aceasta dimineata, in Banatul sarbesc, pentru un amical cu OFK Kikinda, grupare pe care a mai intalnit-o in urma cu opt ani. Gazdele, promovate recent in esalonul tert al tarii vecine, s-au impus cu 2-0 prin golurile lui Pavlovic si Morovic. La meciul de pe stadionul…

- Federația Romana de Fotbal (FRF) a publicat miercuri ghidul suporterilor la Supercupa Romania, CFR Cluj-Universitatea Craiova, care se va desfașura sambata, de la ora 20.00, pe Arena Naționala, potrivit mediafax.ro. Potrivit FRF, partida dintre campioana Romaniei și caștigatoarea Cupei Romaniei…

- Campioana Ligii 1 și caștigatoarea Cupei Romaniei se intalnesc in primul meci al noului sezon, cu trofeul Supercupei pe masa. Partida se joaca sambata, 10 iulie, de la ora 20:00, pe Arena Naționala.Va fi primul joc de pe stadionul din București dupa ce acesta a gazduit patru partide de la UEFA EURO…

- Campioana Ligii 1 si castigatoarea Cupei Romaniei se intalnesc in primul meci al noului sezon, cu trofeul Supercupei pe masa! Partida se joaca sambata, 10 iulie, de la ora 20:00, pe Arena Nationala, informeaza News.ro. CFR Cluj spera sa cucereasca a doua Supercupa a Romaniei consecutiva, in…

- Juniorul Suceava este practic calificata in finala fazei județene a Cupei Romaniei, dupa ce a caștigat pe terenul celor de la LPS Suceava, cu scorul de 6-1, in manșa tur a semifinalelor. Trupa condusa de Bogdan Pantea și Laurențiu Berezoschi și-a asigurat victoria prin golurile marcate de R. Tomescu…