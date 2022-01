Stiri pe aceeasi tema

- CNSU urmeaza sa aiba, miercuri, o sedinta in care va discuta despre masurile care vor fi impuse pentru perioada Sarbatorilor de Iarna. Potrivit unor surse oficiale, de Revelion, petrecerile ar putea fi permise, iar magazinele vor ramane deschise pana la ora 23.00, fata de 21.00 cum este in prezent.…

- Politehnica Timisoara are parte maine de o sarbatoare de 100 de ani cu o deplasare complicata in Liga 2. Alb-violetii joaca ultima partida a anuluiat in fief-ul Astrei, grupare cu probleme in birouri, dar care a facut in runda trecuta o surpriza mare, invingand candidata la promovare „U” Cluj. Mai mult,…

- Alb-violetii Timisoarei ii vor infrunta pe cei ai Pitestiului pentru un loc in semifinalele competitiei K.O. Astazi, Politehnica Timisoara a aflat ca va evolua cu FC Arges in sferturile Cupei, astfel ca banatenii vor beneficia in duelul cu gruparea de Liga I de avantajul terenului propriu. Pitestenii…

- Politehnica Timișoara a remizat astazi, pe teren propriu, cu CSC 1599 Șelimbar, scor 1-1, acesta fiind primul punct obținut de alb-violeți in Liga 2 dupa schimbarea de pe banca tehnica. Una dintre cele mai mare ocazii din prima repriza a venit in primele minute, cand Doru Andrei, care a primit zilele…

- Politehnica Timisoara a ramas pe un loc care nu-i face cinste in clasament, ba, mai mult, care le da frisoane fanilor pesimisti. Nici maine nu se anunta o misiune facila pentru alb-violetii pregatiti de Nicolae Croitoru, in conditiile in care vizitatoara CSC 1599 Selimbar a produs surpriza in etapa…

- Un barbat a fost saltat de polițiști și dus la audieri, dupa ce a sunat nervos la 112 pentru ca nu a fost lasat sa intre intr-o sala de jocuri de noroc pe motiv ca nu avea certificat verde. Imaginile au fost publicate de ziarul local Replicaonline.Imaginile au fost suprinse, miercuri, in plina zi in…

- Politehnica Timisoara a eliminat ieri Rapidul din Cupa Romaniei, scor 2-0, dar grijiile echipei pregatite de Nicolae Croitoru se leaga acum de situatia din clasamentul Ligii 2. Alb-violetii spera ca ultimul rezultat sa ajute si psihicul echipei pentru duelul de sase puncte din Ardeal, cu nou promovata…

- Debutul antrenorului Nicolae Croitoru pe banca alb-violetilor nu a fost unul fericit. Politehnica Timisoara a fost depasita la limita, scor 0-1, de gazda partidei din runda a 10-a, Unirea Slobozia. Formatia lui Adrian Mihalcea a stat mai bine pe picioare pe o suprafata care a fost plina de apa si a…