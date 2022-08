Stiri pe aceeasi tema

- Politehnica Femina a perfectat un nou transfer. Muntenegreanca Nikolina Cakovic este oficial alb-violeta dupa ce s-a aflat pe Bega inca de la startul perioadei de pregatire din aceasta vara. Cakovic (20 ani) acopera posturile de atacant si extrema. A venit la Timișoara de la FC Doxa (Grecia). A mai…

- Prețurile mult prea mari și condițiile puține i-au facut pe romani sa aleaga in acest an vacanțe in afara țarii, ceea ce inseamna ca astfel tot mai puțini aleg sa mearga in Constanța pentru a se bucura de vacanța. Iata la ce pret ajunge suma cheltuita de romani pentru vacanțe in afara țarii.

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, susține ca alertele cu bomba din ultimele saptamani au fost coordonate din afara țarii și din aceasta cauza raufacatorii sunt mai greu de identificat. Declarația a fost facuta joi, 21 iulie, de catre Maia Sandu in cadrul emisiunii Punctul pe Azi de la TVR…

- Avand in vedere ca a inceput vacanta de vara, iar in aceasta perioada multi copii calatoresc in afara granitelor tarii, Politia de Frontiera Romana reaminteste conditiile privind calatoria cetatenilor romani minori in strainatate. De la inceputul vacantei scolare, politistii de frontiera au fost nevoiti…

- Un omagiu adus poetului care iese din sfera formalismului, din dulceața poetica in care ne-am complacut zeci de ani. Patru scriitori și doi istorici au raspuns provocarii de a vorbi despre Eminescu, iar opiniile diferite ne arata perspectivele multiple, deseori și in funcție de apropierea de Poet.

- Aglomerație de nedescris la vamile din vestul țarii. La Cenad, coada de mașini este de 3 kilometri! Zilele libere de Rusalii, dar și vremea frumoasa de afara i-a facut pe mulți romani sa caute destinații de relaxare in afara țarii, chiar și pentru o perioada scurta de timp.

- Marea Britanie discuta cu Ucraina cum ar putea ajuta la transportarea cerealelor in afara tarii, dupa ce Rusia a blocat principalele porturi maritime ucrainene, a afirmat marti ministrul Transporturilor, Grant Shapps, transmite Reuters.