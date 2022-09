Stiri pe aceeasi tema

- Politehnica nu a avut startul de sezon dorit iar problemele medicale au ramas un subiect in alcatuirea echipei. Bogdan Andone merge la Galati cu noi absente in lot in fata unei nou promovate „speciale” – Otelul. La fel ca in urma cu 11 ani, cand castigau titlul in detrimentul timisorenilor, moldovenii…

- Politehnica Timisoara se reintalneste cu FC Brasov pentru a treia oara in decurs de circa trei luni. Alb-violetii joaca iar pe „Stiinta” cu formatia in fata careia a pierdut ambele manse ale barajului de supravietuire de la finele editiei trecute de Liga 2. Bogdan Andone asteapta cu aceasta ocazie o…

- Politehnica Timisoara s-a impus cu 7-0 (1-0), astazi pe „Stiinta”, in fata divizionarei terte Aurul Brad. Daniel Benzar (2), Luchian Gologan, Alin Ignea, Ionut Batanași (2) si Aymar Meleke au marcat golurile alb-violetilor in ultimul test inainte de prima etapa a editiei 2022-23 a esalonului secund.…

- Politehnica a organizat in premiera „Ziua Steagului”, o sarbatoare dedicata startului de sezon fotbalistic si care a animat o piata mai putin folosita a Timisoara – Sfantul Gheorghe. Au fost o serie de momente speciale, cu artisti, dar si legende ale clubului, activitati dedicate celor mai mici sustinatori,…

- Politehnica Timisoara nu a reusit sa invinga azi divizionara „C” Jiul Petrosani. Alb-violetii au dominat partida si si-au creat mai multe ocazii, dar au fost in final aproape chiar de un esec. Tanarul Ionut Batanasi a facut 1-1 in prelungiri, cu o executie din lovitura libera. Meciul de pe „Stiinta”…

- Politehnica a pus capat jocurilor amicale din stagiul centralizat de la Slovenj Gradec cu o remiza fara goluri. Adversarul a fost NK Triglav Kranj, grupare care a pierdut barajul de promovare in elita Sloveniei. Cele mai mari oportunitati de gol le-au apartinut lui Daniel Benzar si Adrian Zaluschi.…

- Soferii de camioane așteapta cite 240 de minute doar pentru controlul actelor la Galati, pe sensul de ieșire din Romania, conform Politiei de Frontiera a Romaniei. La Albita timpul constituie 40 de minute. La iesirea din Republica Moldova, TIR-urile așteapta 30 de minute la Leușeni. Circa 90 de minute…

- Politehnica Timisoara a inceput si aceasta perioada de pregatire cu un amical castigat la scor. Alb-violetii au dispus pe „Stiinta” de Obilici Sanmartinu Sarbesc cu 16-0 in trei reprize pe parcursul carora lotul gazdelor pregatite de Bogdan Andone a tot intinerit pana la nivel de juniori „republicani”.…