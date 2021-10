Stiri pe aceeasi tema

- Politehnica Timisoara a condus, dar a cedat in amicalul disputat cu CSC Ghiroda, liderul C8, la Covaci. A fost 3-1 pentru gruparea din esalonul imediat inferior si la care Razvan Trandu a debutat cu gol. Alb-violetii au avut in continuare numeroase absente, inclusiv cea a antrenorului principal, Nicolae…

- Prefectul județului Constanța, Silviu Coșa, a ajuns vineri la spitalul de boli infecțioase unde a izbucnit un incendiu. Potrivit acestuia, sunt 4 morți confirmați, toți de la secția ATI COVID. Peste 50 de pacienți sunt evacuați și duși la spitalul militar și la spitalul județean. La fața locului…

- Chindia Targoviste si trei echipa de liga secunda, FC Hermannstadt, Poli Timisoara si Dunarea Calarasi, s-au calificat, miercuri, in optimile de finala ale Cupei Romaniei la fotbal. Chindia a trecut cu 1-0 de formatia de liga a doua FK Csikszereda cu 1-0, pe terenul acesteia, unicul gol fiind reusit…

- Politehnica Timisoara se vede cu sansa a doua intr-un duel cu colega Unirea Slobozia. Ialomitenii au inceput bine campionat si nu acelasi lucru se poate spune despre alb-violeti. Mai mult, este deja a patra deplasare stagionala a banatenilor pana in coltul de sud-est al tarii in circa o luna si jumatate.…

- Așa dupa cum se anticipa, Poli Timișoara a calcat pedala de accelerație in etapa a III-a a Ligii Zimbrilor pentru ca dupa primele doua runde avea 0 puncte. Cu veteranul Sadoveac la timona, banațenii nu le-au dat nicio șansa celor de la CSU din Suceava pe care i-au invins cu 33-28. Debutul de meci a…

- Unirea Slobozia a incheiat la egalitate meciul de pe teren propriu cu CSA Steaua, scor 1-1, duminica, in etapa a patra a Ligii a II-a de fotbal. Unirea a condus dupa golul inscris de Constantin Toma in minutul 32 din penalty. Oaspetii au egalat dupa numai patru minute prin Remus Chipirliu.…

- Jucatorul echipei de fotbal CFR Cluj, Mario Camora, s-a aratat nemultumit de felul in care formatia sa a evoluat in aparare in mansa secunda din turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor cu formatia Lincoln Red Imps FC, chiar daca a castigat cu 2-0, declarand ca in tururile urmatoare nu va…