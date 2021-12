Stiri pe aceeasi tema

- Alb-violeții au onorat cum se cuvine sarbatoarea celor 100 de ani de fotbal polist timisorean. Politehnica a castigat cu 2-0 (0-0) ultima partida oficiala a anului, disputata la Giurgiu cu AFC Astra, in etapa a XVI-a a Ligii 2. Golurile au fost marcate de Ioan Mera si Erik Gerbi. In zi de mare sarbatoare,…

- Politehnica Timisoara a invins-o pe Astra Giurgiu cu scorul de 2-0, sambata, in deplasare, in etapa a 16-a a Ligii a II-a de fotbal, chiar in ziua centenarului clubului banatean, potrivit Agerpres. Poli s-a impus prin golurile marcate de Ioan Mera (52) si Erik Gerbi (73). Pentru Poli…

- Politehnica Timisoara are parte maine de o sarbatoare de 100 de ani cu o deplasare complicata in Liga 2. Alb-violetii joaca ultima partida a anuluiat in fief-ul Astrei, grupare cu probleme in birouri, dar care a facut in runda trecuta o surpriza mare, invingand candidata la promovare „U” Cluj. Mai mult,…

- Politehnica a incheiat ultima serie nefasta din acest sezon sub poalele Tampei. Cu FC Brasov, scor 1-0, s-a inregistrat totodata prima victorie din campionat a alb-violetilor „sub bagheta” lui Nicolae Croitoru. A fost un joc decis practic de o eroare a nou promovatei, greseala speculata excelent de…

- Politehnica a dispus de divizionara C Avantul Periam, „Cenusareasa” seriei timiseano-aradene, intr-un joc de pregatire, profitand de pauza de la jocurile de Liga 2. Alb-violetii s-au impus cu 5-2 (5-1) si au utilizat in prima repriza si doi jucator din „exterior”: englezul Stefan Vukoje si muntenegreanul…

- Politehnica Timisoara a eliminat ieri Rapidul din Cupa Romaniei, scor 2-0, dar grijiile echipei pregatite de Nicolae Croitoru se leaga acum de situatia din clasamentul Ligii 2. Alb-violetii spera ca ultimul rezultat sa ajute si psihicul echipei pentru duelul de sase puncte din Ardeal, cu nou promovata…

- Politehnica si Rapid s-au vazut de nu mai putin de trei ori in stagiunea trecuta si de fiecare data giulestenii au avut castig de cauza. „Fratii” se revad acum in duelul din optimile de finala ale Cupei Romaniei dupa cum s-a stabilit la tragerea la sorti de azi. Deoarece au fost mai slab clasati in…

- Alb-violetii au reusit sa obtina prima victorie acasa, abia la a patra incercare, cu codasa din Braila. A fost Politehnica – Dacia Unirea, scor 2-0, prin reusitele frumoase, cu o doza de individualism din partea lui Cosmin Birnoi si Erik Gerbi. La meci a fost prezent si Nicolae Croitoru, cel care preia…