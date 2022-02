Stiri pe aceeasi tema

- Gabriel Plumbuitu s-a alaturat Politehnicii Timisoara sub forma de imprumut pana la finele actualei stagiuni, cu posibilitatea de prelungire a intelegerii. In prima parte a sezonului acesta a evoluat la Metaloglobus Bucuresti, tot sub forma de imprumut de la Gaz Metan Medias. Gabriel Valentin Plumbuitu…

- Fanii Politehnicii Timișoara nu au primit motive sa viseze frumos, in sensul ca echipa sa mai urce in clasament foarte multe poziții in primavara, dupa reunirea echipei. Sunt aduși și jucatori noi, deocamdata fara contracte parafate, intre care cei mai cunoscuți sunt Gabriel Plumbuitu (Metaloglobus)…

- Un tanar de 16 ani din Romania a murit dupa ce a fost injunghiat, pe data de 30 decembrie, pe o strada din Londra, in zona Hillingdon. Mama baiatului spune ca fiul ei „era un baiat cuminte, nu era agresiv”. Acum femeia, care mai are un baietel, vrea sa se intoarca neaparat in tara, deoarece, spune ea, …

- Un bebeluș in varsta de un an este cel mai tanar pacient din Romania infectat cu noua varianta Omicron a coronavirusului. Copilul este internat la Spitalul de Pediatrie din Pitești.Bebelușul este internat impreuna cu mama sa, iar starea sa este in acest moment stabila. Micuțul a revenit cu parinții…

- Didier Deschamps, selectionerul naționalei Frantei, a declarat ca nu-l preocupa la momentul actual prelungirea contractului cu "cocoșii galici", valabil pâna dupa Cupa Mondiala din 2022.“Nu ma preocupa acest lucru. Singurul si cel care ia decizia este presedintele. Înca…

- Ministrul Muncii: Valabilitatea voucherelor de vacanta NEFOLOSITE din cauza pandemiei ar putea fi prelungita si anul viitor Ministrul Muncii, Marius Budai, a anuntat vineri ca a propus prelungirea valabilitatii voucerelor de vacanta neutilizate pana la sfarsitul anului viitor, precum si acordarea de…

- Ministrul Muncii Marius Budai a anunțat vineri ca a propus prelungirea valabilitații voucherelor de vacanța neutilizate pana la sfarșitul anului viitor, precum și acordarea de voucere pentru 2022. „A fost deja discuția astazi in Guvern, noi, ministerele inițiatoare, am propus și prelungirea voucherelor…

- Mandatul directorului general al Bursei de la Bucuresti, Adrian Tanase, a fost prelungit pana la sfarsitul anului viitor, potrivit unui anunt al BVB. "Bursa de Valori Bucuresti S.A. ("Emitentul" sau "Societatea") aduce la cunostinta investitorilor ca, prin Hotararea adoptata de catre Consiliul…