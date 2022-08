Stiri pe aceeasi tema

- Un oficial din domeniul sanatații din statul New York a declarat pentru BBC ca in aceasta zona ”ar putea fi sute chiar mii de cazuri de poliomielita nediagnosticate”. Aceasta declarație vine dupa ce, luna trecuta, a fost anunțat ca, in Rockland, New York, un barbat nevaccinat a fost diagnosticat cu…

- Oficialii orasului New York au declarat variola maimutei o urgenta de sanatate publica, sambata, spunand ca orasul este epicentrul focarului statului si ca aceasta decizie va stimula masurile pentru a ajuta la incetinirea raspandirii bolii. „Estimam ca aproximativ 150.000 de new-yorkezi ar putea fi…

- Oficialii orasului New York au declarat variola maimutei o urgenta de sanatate publica, sambata, spunand ca orasul este epicentrul focarului statului si ca aceasta decizie va stimula masurile pentru a ajuta la incetinirea raspandirii bolii, informeaza CNN, potrivit News.ro. Fii la curent cu…

- Statele Unite au inregistrat, joi, primul caz de poliomielita dupa aproape un deceniu, potrivit autoritatilor sanitare din statul New York, informeaza AFP citata de Agerpres. Un locuitor din comitatul Rockland, aflat la 50 de kilometri nord de Manhattan, a fost testat pozitiv pentru aceasta boala, cazul…

- Autoritațile sanitare din New York au raportat joi un caz de poliomielita, primul in SUA dupa aproape un deceniu. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica…

- Majoritatea copiilor din Beijing nu se vor intoarce la școala saptamana viitoare, așa cum era prevazut inițial, din cauza unui nou val de Covid-19, au anunțat sambata autoritațile chineze, citate de boursorama.com . Majoritatea elevilor din școlile primare și secundare „vor continua sa studieze online…

- Oficialii din domeniul sanatații din orașul american New York au anunțat vineri seara ca un rezident a fost testat pozitiv pentru virusul care provoaca variola maimuței, potrivit Associated Press . Este al doilea caz confirmat cu aceasta infecție in SUA, in acest an, și vine la doua zile dupa ce a fost…