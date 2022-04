Stiri pe aceeasi tema

- Facultatea de Farmacie din cadrul Universitații de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade" din Targu Mureș va invita la dezbaterea cu tema: „Ai grija de viitorul tau! Noi oportunitați de cariera pentru asistentul medical de farmacie".Evenimentul va avea loc miercuri, 6 aprilie…

- In cursul lunii martie, Renault Technologie Roumanie a pus o serie de echipamente moderne la dispoziția studenților din trei instituții de invațamant superior: Universitatea Politehnica din București, Universitatea din Pitești si Universitatea Valahia din Targoviște. Destinate dotarii laboratoarelor…

- Presedintele Klaus Iohannis a discutat, miercuri, cu cativa tineri refugiati carora le-a spus isi doreste incheierea rapida a razboiului, astfel incat ucrainenii sa se poata intoarce acasa si sa traiasca in pace. „Situatia de aici e una catastrofala, e extrem de nefericita, dar pentru asta imi permit…

- Presedintele Klaus Iohannis face miercuri o vizita in Republica Moldova, unde va avea o intrevedere cu Maia Sandu, informeaza Administratia Prezidentiala. Conform agendei oficiale afisata pe site-ul Administratiei Prezidentiale, presedintele Klaus Iohannis va fi primit de la ora 16.45 la presedintia…

- Aproape o mie de refugiați din Nigeria și India au ajuns luni-noapte in Capitala sau in localitațile invecinate. Toți au venit din Ucraina, unde studiau medicina. Tinerii au fost surprinși de bombardamente și au fugit spre granița. Drumul, care a durat cateva zile, a fost un coșmar, informeaza StirileProTV…

- Apariția pe sticla in aceasta seara a (inca)prefectului de Satu Mare arata ca batalia pentru funcția de prefect al județului e in plina desfașurare. A mai trecut o ședința de Guvern cu numiri de prefecți și subprefecți și in județul Satu Mare a ramas tot prefectul ales de UDMR, cel care are avizul serviciilor,…

- Piano Star, un program de excelența dedicat tinerilor pianiști din liceele romanești, a adunat la Bucuresti cațiva tineri talentați. Acestia s-au bucurat de clase cu profesori invitați din Marea Britanie și intalniri cu artiști consacrați, pe parcursul mai multor luni.

- Asociatia "Centrul de Consultanta si Management al Proiectelor" Europroject implementeaza pana la 30 decembrie 2023 proiectul "EntrepLoading", proiect cofinantat din Programul Operational Capital Uman, Axa Prioritara 6: Educatie si competente, a anuntat joi Consiliul National al Intreprinderilor…