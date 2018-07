Poli Timisoara pleaca in cantonament cu doi jucatori noi

Stiri pe aceeasi tema

- ACS Poli a mai facut un transfer inainte de plecarea echipei in cantonament. Unul dintre ultimii jucatori testați de Ionel Ganea a semnat pe doi ani de zile. E vorba de fundașul stanga Florin Dumbrava, care a evoluat in sezonul trecut pentru Sepsi Sf. Gheorghe. Dumbrava (23 de ani) a fost folosit de…

- ACS Poli a inceput al doilea joc de pregatire pe ploaie și cu multe nume noi mai puțin cunoscute. Adversarul a fost din nou modest, de aceasta data Electrometal (ACS Galaxy) Timișoara, echipa din Municipiu intarita și ea pe parcurs cu nume din tabara gazdelor. 7-0 a fost scorul pentru formația pregatita…

- Daca in urma cu 10 ani juca la Poli Stiinta Timisoara si chiar inscria la ultimul sau meci din Liga 1 (7 mai 2008 in Poli - Farul 4-1), iata ca Ioan Viorel Ganea revine in Banat, de data aceasta din postura de antrenor principal la Poli Timisoara. La prima reunire a lotului s-au prezentat 35 de jucatori.…

- Se cunoaște și programul ultimei etape a play-out-ului Ligii I la fotbal, care va decide echipa care va retrograda direct (dintre Poli Timișoara și FC Voluntari) in divizia secunda alaturi de Juventus-Colentina. La finele celor 4 meciuri vom ști și formația (de asemenea, dintre timișoreni și ilfoveni)…

- Bogdan Strauț și Razvan Raț au povestit pentru Libertatea cum a fost salvat Denis Haruț, fotbalistul de 19 ani de la ACS Poli Timișoara ramas inert dupa ce s-a ciocnit cap in cap, violent, cu Benjamin Kuku, in minutul 36 al meciului cu Sepsi Sf. Gheorghe. Bogdan Strauț și Razvan Raț au fost primii care…

- Starea medicala a fotbalistului Denis Haruț este in afara oricarui pericol. ”Denis Haruț se simte bine! Pana joi, va fi ținut sub observație de medicii din Brasov. Denis va mulțumeste pentru incurajari!”, este mesajul postat pe contul oficial de facebook al echipei ACS Poli Timișoara. Juniorul de 19…

- Dinamo joaca azi pe terenul celor Sepsi Sf. Gheorghe, de la ora 18:00. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe LookTV, TV DigiSport și TV Telekom Sport. Pentru partida din aceasta seara, antrenorul lui Dinamo, Florin Bratu, a decis sa lase mai mulți jucatori in afara lotului. Pe langa Gabi Torje,…