- Rude disperate au aparut la televizor si au cerut ajutor. Unii au dat vina pe autoritati pentru acest incendiu cu cele mai multe victime din ultimele decenii din Grecia, in timp ce alte voci au sugerat ca locuitorii din Mati ar fi trebuit evacuati mai devreme. ''Acest lucru n-ar fi trebuit sa se…

- Peste 150 de persoane au fost ranite, multe dintre acestea fiind in stare critica, precizeaza agentia DPA. Pescari, personal din cadrul Pazei de Coasta si turisti au intervenit cu ambarcatiuni pentru a salva peste 700 de persoane aflate pe mai multe plaje si zone de coasta unde s-au refugiat din calea…

- ‘Peste 20 de persoane’ au murit in incendiile care au devastat luni imprejurimile Atenei, a anuntat in cursul noptii purtatorul de cuvant al guvernului grec, Dimitris Tzanakopoulos, relateaza AFP si DPA. Majoritatea victimelor au fost prinse in capcana de flacari in sectorul localitatii balneare Mati,…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a exprimat miercuri, la Salonic, interesul Romaniei pentru avansarea interconectarilor in domeniul energetic cu Serbia si pentru facilitarea exporturilor romanesti de gaze si electricitate. Potrivit unui comunicat al Guvernului, transmis AGERPRES, premierul…

- Acordul cu privire la numele Macedoniei ii dezbina pe greci miercuri, unii salutand sfarsitul unei dispute vechi de aproape 27 de ani intre Atena si Skopje, altii denuntand o ”capitulare”, relateaza AFP. La finalul unui adevarat maraton diplomatic – inceput anul trecut si incheiat luni si marti cu doua…

- Autoritatile americane si chineze ancheteaza in prezent asupra cazului acestei persoane, la post in metropola Canton (sud). Ea sufera de un traumatism cranio-cerebral usor, potrivit purtatoarei de cuvant a ambasadei, Jinnie Lee.Alerta medicala a fost trimisa prin e-mail cetatenilor americani…

- ''Republica Ilinden Macedonia'' - care se pare ca este considerat a fi noul nume al Macedoniei - a primit o reactie negativa in Grecia in timpul unei difuzari initiale sambata, noteaza agentia DPA. Noul nume, dezvaluit DPA de surse apropiate partidului grec de centru-dreapta Noua Democratie,…

- La Curtea Constituționala se judeca sesizarea Guvernului privind un posibil conflict constituțional generat de refuzul președintelui a o revoca din funcție pe Laura Codruța Kovesi.Poziția Administrației Prezidențiale este susținuta de consilierul prezidențial, Simina Tanasescu, cea care a…