Stiri pe aceeasi tema

- La mulți ani, dragi romani! La mulți ani, ROMANIA! „Ziua de 1 decembrie este o zi foarte importanta pentru noi toți, pentru ca astazi este ziua noastra, este ziua țarii noastre minunate! Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Ziua Internaționala a Studenților este marcata, anual, la data de 17 noiembrie. Ziua Internaționala a Studenților este o sarbatoare a multiculturalismului, a diversitații și a cooperarii dintre studenții din intreaga lume. Conf. univ.dr.Claudia Gilia a transmis un mesaj cu ocazia Zilei internationale…

- Fiți puternici in credința și binecuvantați de Sfantul Mare Mucenic Dimitrie, Izvoratorul de Mir! Priviți curajoși inainte și croiți-va calea cu fapte bune, indiferent de vremuri. Cunoscand dreptatea Lui Dumnezeu, nicio cumpana nu va va abate de la reușita. La mulți ani sanatoși…

Președintele PSD Dambovița, deputatul Corneliu Ștefan, a ținut sa transmita un gand tuturor targoviștenilor, cu ocazia Zilelor Cetații Targoviște

Este de datoria noastra sa ne manifestam respect fata de limba romana prin a vorbi corect si prin a cultiva acest respect la generatiile viitoare

De luni, 14 septembrie, administrația locala de la Poiana, condusa de primarul Marian Șerban a dat in folosința un Centru de zi pentru copiii proveniți din familii cu risc de excluziune sociala

- Astazi incepe un nou an școlar, care se va desfașura insa in condiții cu totul deosebite. Consider ca trebuie, chiar și in aceasta situație speciala, sa facem cu toții – autoritați, dascali, parinți, tot ce sta in puterea noastra pentru ca ai nostri copii sa inceapa scoala cu acelasi zambet, cu aceeasi…