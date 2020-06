POIANA LUI NUNU. Barca roşie ia apă la bord Socotelile de acasa, ale pesediștilor hunedoreni, nu prea bat cu cele din targ, de acolo de unde vin rezultate ale sondajelor, deloc incurajatoare, pentru barca cea roșie a timonierului Nistor. Calculele personale ale deputatului, fost presedinte de consiliu judetean, revenit la deputatie, se pare ca se clatina din nou, bantuite de sondajul comandat chiar din interiorul bucatariei ultimului judet rosu din Transilvania. Diferența dintre liberali și pesediști, practic, nu mai exista, aceasta situatie obligand partidul rosilor la reflectie si la ajustare de strategie. de Vladimir Brilinsky Socoteala… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

