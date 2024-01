Stiri pe aceeasi tema

- Sonny Medini și Rikito Watanabe au facut dezastru la parcul de dinozauri din Neptun, de fața cu toți, in ediția 9 din noul sezon Poftiți pe la noi: Poftiți in Dobrogea, de pe 24 ianuarie 2024. Italianul l-a „impușcat” pe japonez și s-a iscat „razboiul”. Oamenii s-au uitat ca la circ la ei.

- Rikito Watanabe a trecut prin momente de panica și nu s-a mai putut controla in ediția 9 din cel mai nou sezon Poftiți pe la noi: Poftiți in Dobrogea, de pe 24 ianuarie 2024. Iata ce i-a facut Sonny Medini la picioare, fara sa se teama de consecințe.

- Sonny Medini le-a facut o farsa de „coșmar” colegilor sai și lui nea Marin in ediția 9 din Poftiți pe la noi: Poftiți in Dobrogea, de pe 24 ianuarie 2024. Rikito Watanabe a fost luat prin surprindere cand a vazut ce are sub perna.

- Radu Bucalae a rabufnit la Nea Marin și și-a spus toate supararile, in ediția 8 a emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți in Dobrogea, din 23 ianuarie 2024. Descopera ce au pațit Sonny Medini și Rikito Watanabe apoi.

- Prima ediție aduce in atenție motivele pentru care Liviu Varciu și Andrei Ștefanescu vor fi inlocuiți in anumite ediții ale noului sezon din Poftiți pe la noi: Poftiți in Dobrogea, care și-a facut debutul in data de 8 ianuarie 2023 pe Antena 1 și in AntenaPLAY. Iata de ce nu vor putea ajunge la toate…

- Nea Marin revine cu o noua invitație pentru telespectatori: „Poftiți pe la noi: Poftiți in Dobrogea!”. Sezonul 10 va avea premiera pe 8 ianuarie, de la 20:30, pe Antena 1.Incepand cu 8 ianuarie, Nea Marin revine la Antena 1 cu un nou sezon al emisiunii „Poftiți pe la noi!”, ce va fi difuzat in fiecare…

