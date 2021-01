Stiri pe aceeasi tema

- In ediția a 9-a a emisiunii „Poftiți la circ” de la Antena 1, Romica Țociu apeleaza la un truc memorabil pentru a scapa de munca. Vedeta o aduce in "scena" pe sosia sa și iși pacalește toți colegii

- In ediția a 8-a a emisiunii „Poftiți la circ” de la Antena 1, Liviu Varciu reușește sa se strecoare cu dibacie din gheara muncilor zilnici. Iata cum i-a pacalit pe toți ca el sa stea la cafea in timp ce Andrei și Nea Marin au muncit

- In ediția a 8-a emisiunii „Poftiți la circ” de la Antena 1, Liviu Varciu a avut parte de o trezire brusca din partea lui Nea Marin, mai exact o mica bataie cu un cuțit de plastic și o sticla de apa.

- In ediția 7 a emisiunii „Poftiți la circ” de la Antena 1, furios și fara sa accepte explicații, Nea Marin l-a luat la rost pe Jorge pentru un gest pe care nu l-a facut el. Din cauza "pacatelor" lui Romica, Jorge și-a primit o "corecție" neașteaptata

- In ediția 6 a emisiunii „Poftiți la circ” de la Antena 1, Nea Marin i-a pus pe Shift și pe What’s Up sa mulga caprele și sa faca rost de lapte. Totuși, in spatele acestei rugaminți s-a aflat o farsa de zile mari!

- Ziua a inceput in forța in ediția 6 din emisiunea „Poftiți la circ” de la Antena 1. Nea Marin a reușit de data aceasta sa se razbune pe Shift și pe What's UP in cel mai neașteptat mod posibil: folosind macaraua!