- O ancheta publicata miercuri de site-urile de investigații Bellingcat și The Insider arata ca agenții Serviciului Federal de Securitate (FSB) l-au urmarit pe scriitorul Dmitri Bikov mai bine de un an, inainte ca acesta sa se imbolnaveasca subit in aprilie 2019, intr-un avion, cu simptome asemanatoare…

- Moscova si-a utilizat marina militara si fortele aeriene pentru a indeparta distrugatorul britanic HMS Dragon D35 in luna octombrie din apele teritoriale ruse din zona Crimeii, a declarat seful Serviciului de frontiera, Vladimir Kulisov, primul adjunct al sefului Serviciului Federal de Securitate…

- Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), retea de centre de investigatii, mass-media si jurnalisti care opereaza in Europa de Est, Caucaz, Asia Centrala si America Centrala, s-a aratat ingrijorata de descinderile Serviciului Federal de Securitate (FSB, fostul KGB) al Rusiei in apartamentul…

- Aproape jumatate din ruși afirma ca disidentul Alexei Navalnîi a fost încarcerat pe buna dreptate pentru încalcarea condițiilor cauțiunii sale, potrivit unui sondaj independent publicat luni și citat de Moscow Times.Un sondaj realizat de Centrul Levada afirma ca 48% din respondenți…

- Colaboratorii disidentului rus Aleksei Navalnii au anuntat marti ca intentioneaza sa organizeze in aceasta primavara cele mai ample proteste anti-Kremlin din istoria moderna a Rusiei, informeaza Reuters. Navalnii (44 de ani) executa o pedeapsa de doi ani si jumatate de inchisoare pentru acuzatii…

- Opozantul rus Aleksei Navalnii a confirmat, luni, ca a fost mutat in colonia penitenciara IK-2 din regiunea Vladimir, pentru a-și ispași pedeapsa de doi ani și jumatate de inchisoare, informeaza The Moscow Times . Potrivit sursei citate, este vorba despre un lagar din orașul Pokrov, renumit pentru izolare…