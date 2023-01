Stiri pe aceeasi tema

- O tanara din județul Cluj a cerut avans pentru platouri festive și sarmale, pe care apoi nu le-a mai livrat clienților. Mai multe familii s-au trezit chiar in ziua de Craciun și cu banii luați și cu masa goala, potrivit dejnews.ro. Tanara a postat anunțuri pe rețelele de socializare prin care anunța…

- Pompierii din cadrul Detașamentului Dej au intervenit, joi dimineața, in jurul orei 04:30, la un accident rutier petrecut intre localitațile Nima și Bunești. La fața locului s-au deplasat doua autospeciale cu modul de descarcerare, un echipaj SMURD și unul SAJ. Din pacate, un barbat a murit in urma…

- Vacanțele in Romania pot fi la fel de scumpe ca la Burj Al Arab, in Dubai, sau pe vreo insula exclusivista, unde nu ajung toți muritorii. Cea mai scumpa vacanța de Craciun costa 55.000 de euro și asigura patru nopți de cazare la un conac din Transilvania, arata o analiza Nordis Travel.”Cei mai mulți…

- Cand vremea, și mai ales starea de spirit te invita sa cutreieri taramuri noi, tu incotro te indrepți? La doar doua ore de Cluj, in județul Sibiu, se ascunde un adevarat „diamant” turistic al Ardealului. Muzeul in aer liber ASTRA este locul in care au fost salvate cele mai frumoase amintiri din copilaria…

- Este atmosfera de sarbatoare in marile orașe ale țarii, unde autoritațile locale parca s-au intrecut in organizarea celor mai frumoase și spectaculoase targuri de sarbatori. Frumusețea luminițelor și decorațiunilor este umbrita, insa, de prețurile uneori aberante ale produselor puse la vanzare. Un turist…

Primarul Emil Boc cauta stapan pentru un cațel pe care l-a gasit in cel mai scump sens giratoriu din Cluj, dupa incidentul de acum cateva zile cu Asociația pentru Protecția Animalelor Nuca, exclusa de la Targul de Craciun si, ulterior, reprimita at Info real.

- Krisztina Nyegran este studenta la FSPAC in cadrul UBB Cluj. Din nefericire, tanara a fost diagnosticata cu o tumoare la creier și are nevoie de 11.000 de euro pentru a se opera chiar inainte de sarbatorile de iarna.

- Sezonul estival, iar pana la vacanța de Sarbatori romanii mai au de așteptat. Mulți nu au rabdare și planifica city-break-uri in Europa.Este cazul unui tanar care vrea sa plece cateva zile oriunde in Europa, cu condiția sa se incadreze intr-un buget de maximum 500 de euro, dupa cum a scris…