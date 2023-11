Intr-o atmosfera plina de emoție, comunitatea din Alba Iulia a avut ocazia sa comemoreze și sa aduca un omagiu poetului Adrian Paunescu. Cu aceasta ocazie, elevii de la clasa de chitara a Liceului de Arte „Regina Maria” din Alba Iulia au susținut un program artistic inalțator, sub atenta coordonare a doamnei profesoare Matei Sorina. Evenimentul […] The post Poetul Adrian Paunescu comemorat și omagiat in fața bustului sau, de pe Aleea Scriitorilor din Alba Iulia first appeared on Alba Iulia Info .