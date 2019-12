Stiri pe aceeasi tema

- Doua proiecte covasnene se numara pe lista celor ce au caștigat finanțare in cadrul ediției a 11-a a programului „MOL pentru sanatatea copiilor”. Organizatorii –MOL Romania și Fundația Pentru Comunitate – au anunțat vineri rezultatele. In total, 18 ONG-uri au fost desemnate, de aceasta data, caștigatoare,…

- Universitatea „Babes-Bolyai” (UBB) isi mentine pozitia de lider in topul universitatilor din Romania in domeniul Business&Economics, conform clasamentului international Times Higher Education. „Conform celei mai recente editii a clasamentului Times Higher Education pe domenii (THE World University Rankings…

- Uniunea Compozitorilor si Muzicologilor din Romania, organizatia succesoare a Societatii Compozitorilor Romani, a fost infiintata la 21 octombrie 1949, dupa ce s-a votat un nou statut si s-a ales un nou comitet care l-a desemnat presedinte pe Matei Socor. Potrivit statului, Uniunea Compozitorilor…

- Vineri (11 Octombrie) 16:30 – Playmobil (Franța, Germania, SUA, Canada, animație, familie, 99 min., 2019) – dublaj maghiar, AG 16:30 – Mosley: Povestea Trolifanților (Noua Zeelanda, animație, 97 min., 2019) – dublaj roman, AG 18:30 – Mo (Romania, drama, thriller, 76 min.) – dublaj roman, N-15 18:45…

- Lucrarile concursului de fotografie TransNatura, adresat fotografilor profesionisti si amatori din intreaga lume,vor fi prezentate astazi, 4 octombrie, la Muzeul Cinegetic. Tot atunci, caștigatorii competiției vor fi premiați. Concurenții s-au putut inscrie cu fotografii reprezentand animale salbatice,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, in primele opt luni ale acestui an, 3.675 de mesaje de vreme severa imediata, dintre care 74 au fost de Cod Rosu, in conditiile in care in anii anteriori au fost emise cel mult patru mesaje de acest tip, afirma Elena Mateescu, directorul general…

- Dupa un parcurs festivalier de succes, Monștri., de Marius Olteanu, ajunge in cinematografele din Romania pe 27 septembrie, distribuit de Transilvania Film. Inainte de lansarea filmului, publicul din Sfantu Gheorghe va avea ocazia sa-i intalneasca pe regizorul și protagoniștii filmului la proiecția…

- Colegiul Național „Mihai Viteazul” din Sfantu Gheorghe se implica in ediția a XII-a a concursului „Euroscola”, cu un proiect intitulat „O jumatate de veac cu Romulus Cioflec, scriitor calator in toata Europa”. Concursul național „EUROSCOLA”, ediția a XII-a (2019-2020) a fost lansat de Biroul de Legatura…