Stiri pe aceeasi tema

- Oficiul polonez pentru protectia concurentei si consumatorilor (UOKIK) a anuntat miercuri ca a actionat in instanta Gazprom si cinci companii europene responsabile pentru finantarea planificatului gazoduct Nord Stream-2 pentru potentiala incalcare a reglementarilor anti-monopol, transmite Reuters.…

- Presedintele polonez, Andrzej Duda, si-ar dori organizarea unui referendum in noiembrie pentru schimbarea Constitutiei, au relatat media locale, citate de dpa.Scrutinul, care ar avea loc la 10-11 noiembrie, le-ar oferi polonezilor sansa de a-si impartasi viziunea despre viitorul Poloniei,…

- Statele din centrul si estul Europei , in special Ungaria si Polonia, vor plati, la propriu, un pret scump pentru problemele create in ultimul an Uniunii Europene. O schita a bugetului UE pentru perioada 2021 – 2027, vazuta de catre Financial Times , arata ca modul in care sunt alocate fondurile de…

- Polonia va examina in acest an modalitatile de a obtine despagubiri pentru distrugerile suferite in timpul celui de-al doilea razboi mondial, a declarat miercuri ministrul de externe polonez Jacek Czaputowicz, transmite Reuters. "Discuta despre necesitatea de a-i compensa pe polonezi pentru…

- Polonia regreta „acest act rusinos”, a spus Duda, aducand un omagiu miilor de evrei care au fost nevoiti sa paraseasca tara. In timpul discursului sau, unii protestatari l-au numit „ipocrit” si au scandat „Rusine”, conform informatiilor presei locale. Relatiile Poloniei cu Israelul…

- Guvernul de dreapta din Polonia, condus de Mateusz Morawiecki, a luat masuri legale pentru a se asigura ca ultimului lider comunist, generalul Wojciech Jaruzelski, dar și altor ofițeri din armata din acea epoca, li se iau gradele militare, ajungand la rangul de soldat. In viziunea oficialilor de la…

- In perioada 19-22 februarie 2018, la Varșovia, in Polonia a fost organizat un curs de formare pentru Episcopii din spațiul ex-socialist, organizat de Centrul European pentru Comunicare și Cultura in colaborare cu Conferința Episcopilor din SUA, oficiul de ajutor pentru Biserica Catolica din Europa Centrala…

- In cadrul perspectivei financiare actuale a UE pentru perioada 2014-2020, Fondul National pentru Protectia Mediului si Gospodarirea Apelor din Polonia (NFOSiGW) a semnat acorduri in valoare totala de 20 de miliarde de zloti (4,80 miliarde de euro) pentru investitii menite sa imbunatateasca calitatea…