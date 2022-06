Stiri pe aceeasi tema

- Podul suspendat peste Dunare de la Braila sau "Golden Gate de Romania", cum a fost supranumit, a intrat intr-o noua etapa, dupa ce marți a fost montat ultimul segment de tablier metalic. Structura suprafaței de rulare este gata, iar constructorii dau asigurari ca va fi deschis circulației din luna decembrie…

- Construcția podului peste Dunare de la Braila a intrat in linie dreapta. Ultimul tablier a fost montat marți și in acest moment exista o legatura terestra intre județele Tulcea și Braila. Pana la sfarșitul acestui an, podul va fi deschis circulației rutiere.

- Ultimul segment de tablier metalic al podului peste Dunare, de la Braila, care va face legatura dintre sudul Moldovei, nordul Munteniei si Tulceaa fost montat marți. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Constructorii au montat marti, 28 iunie, ultimul segment de tablier metalic al podului suspendat peste Dunare, de la Braila. Obiectivul este realizat in proportie de 65-68% si va fi finalizat la finalul lunii decembrie, au anuntat constructorii.

- Ultimul segment de tablier metalic al podului peste Dunare se monteaza marti, 27 iunie, a anuntat Irinel Scriosteanu, secretar de stat in Ministerul Transporturilor. Obiectivul va fi cea mai inalta constructie din Romania si cea mai scumpa lucrare de infrastructura realizata in ultimii 30 de ani.

- Ministrul PSD al Transporturilor, Sorin Grindeanu, a spus vineri, 20 mai, dupa ce a vizitat șantierul de la Braila, ca podul suspendat peste Dunare va fi dat in circulatie in decembrie, la aproape 5 ani de la demararea proiectului și dupa 4 ani de lucrari. „Eu sunt optimist. Asa cum ne-au anuntat si…

- Montajul tablierului la Podul suspendat peste Dunare de la Braila avanseaza bine, a anuntat miercuri, 4 mai, Irinel Scriosteanu, secretar de stat in Ministerul Transporturilor. Podul de la Braila este cel mai mare proiect de infrastructura din ultimii 30 de ani din Romania.

- Podul suspendat peste Dunare de la Braila este garantat 100 de ani. Obiectivul va avea un sistem de dezumidificare care ii va prelungi durata de utilizare. Podul de la Braila va fi cel mai mare din Romania si al treilea din Europa ca dimensiune.