- Situatia podului, aflat pe Calea Grivitei, a fost amplu dezbatuta in ultimele zile, dupa publicarea unor poze care arata un nivel avansat de degradare al acestuia. "Lucrarile de interventie se vor executa in zona Podului Constanta, administrata de CFR, la km 4+327, in anumite intervale orare…

- Compania care administreaza reteaua nationala de cai ferate, CFR SA, va desfasura in luna mai 2018 lucrari de interventie in zona Podului Constanta, din Bucuresti, in baza avizului emis de Primaria Municipiului Bucuresti, la solicitarea Regionalei CF Bucuresti, a anuntat miercuri compania.Situatia…

- Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti a dispus extinderea cercetarii penale fata de barbatul in varsta de 45 de ani care a incendiat la sfarsitul lunii trecute mai multe masini in Capitala.

- 12% din drumurile din Republica Moldova sunt in stare foarte rea. Autoritatile gestioneaza, in prezent, contracte de reabilitare a infrastructurii rutiere in valoare totala de circa 200 de milioane de euro. Lungimea totala a drumurilor publice, la 1 ianuarie curent, era de 10.684 km. Situatia a fost…

- Echipele de interventie au fost chemate de urgenta, marti dimineata, in ajutorul unui barbat care a cazut in apa raului ce strabate Capitala. S-a intamplat in zona Splaiul Unirii, mai exact a podului Timpuri Noi. Situatia a impus in prima faza interventia scafandrilor, care au reusit sa il aduca la…

- Un sofer a ramas cu masina in mijlocul drumului dupa ce doua dintre roti s-au desprins. Incidentul a avut loc in Capitala pe Calea Grivitei, luni dupa-amiaza, cand traficul era aglomerat.