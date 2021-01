Stiri pe aceeasi tema

Realitatea de București, invitat MARIAN STAȘ, expert in educație

- Ziua Culturii Naționale a fost sarbatorita de elevii și profesorii Liceului Teoretic „Ana Ipatescu” printr-o serie de activitați organizate la nivelul claselor. Anul acesta nu s-au mai deschis larg ușile Salii Rotary a liceului, insa Muzeul virtual de la Ipotești a devenit cu siguranța neincapator.…

- Ninsese inainte de Anul Nou, in urma cu 30 de ani. 1 ianuarie 1991 era intr-o zi de marți, iar la catedrala ortodoxa de pe strada Bobalna din Gherla avea loc slujba de Anul Nou, cu preotul Augustin Bora. Langa bradul impodobit tradițional, un grup de copii de la liceul Ana Ipatescu au susținut un …

- Cu ajutorul unei casete video pastrata de pe vremea firmei de cablu Coax, putem rememora azi Craciunul 1993 la Gherla. Sarbatorile de iarna din acel an au prilejuit spectacolul de colinde „Deschide ușa, creștine!” la Casa de Cultura. In program a evoluat corul liceului Ana Ipatescu, pregatit de Marinela…

- Alegerile parlamentare de duminica se desfașoara in general fara incidente mari, insa sunt și cazuri deosebite. Prezența la vot la ora 13 la nivel național era de 13,63%. In județul Cluj, prezența era de 13,94%, iar la Gherla de 11,81. Cea mai slaba prezența era la secția 239 de la liceul Ana Ipatescu,…

- Unul dintre obiectivele echipei de robotica ABSO-Tech de la Liceul Teoretic Petru Maior din Gherla este implicarea activa a intr-o serie de acțiuni și activitați de promovare a voluntariatului. „Urmand valorile noastre fundamentale, acționam in consonanța cu filozofia FIRST® Gracious Professionalism®…