Pod nou peste valea Secaș pe drumul județean DJ 107, la intrarea în satul Colibi, comuna Ohaba. Valoarea investiției Pod nou peste valea Secaș pe drumul județean DJ 107, la intrarea in satul Colibi, comuna Ohaba. Valoarea investiției Consiliul Județean Alba va construi un pod nou peste valea Secaș, pe drumul județean DJ 107, la intrarea in satul Colibi, comuna Ohaba. In prezent, traversarea raului se face pe un pod provizoriu, cu o singura banda de circulație. Consilierii județeni din Alba vor avea de votat in ședința de luni, 31 ianuarie, un proiect […] Citește Pod nou peste valea Secaș pe drumul județean DJ 107, la intrarea in satul Colibi, comuna Ohaba. Valoarea investiției in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

