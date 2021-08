Poate, usor-usor, scapam de cretini! Trei bărbați încătușați în centrul Ploieștiului, după ce au șicanat o mașină în trafic Trei barbați au fost incatușați in centrul Ploieștiului, dupa ce au șicanat o mașina in trafic. Potrivit Poliției Locale Ploiești, un echipaj de patrulare din cadrul instituției a vazut cand o mașina a blocat o alta in trafic, apoi trei persoane s-au dat jos și au mers amenințator spre mașina blocata. "Duminica, 01 august 2021, in jurul orelor 20.40, un echipaj auto al Poliției Locale Ploiești care executa serviciul de patrulare, a observat un incident intre doi conducatori auto, la intersecția str. Gh. Lazar cu B-dul Republicii (n.r. zona Poștei Centrale). Conducatorul unui autoturism… Citeste articolul mai departe pe ph-online.ro…

Sursa articol si foto: ph-online.ro

Cei doi șoferi s-au luat la bataie și au blocat o strada intreaga. Pana la urma, cei doi au fost desparțiti de polițiști și ceilalți șoferi. Polițiștii de la secția 1 au deschis un dosar penal pentru loviri și alte violențe, dar și distrugere. Potrivit unor surse șoferii violenți nu au depus plangeri.

