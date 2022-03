Stiri pe aceeasi tema

- Primul centru de legume și fructe construit in regim public din județul nostru a intrat oficial in lucru. Etapele de intocmire a documentației au fost depașite, astfel ca se poate lucra efectiv la ridicarea centrului. Intreg contractul, de proiectare și execuție, se ridica la aproape 20.6 milioane lei…

- Producatorii agricoli din zona de vest a județului Timiș vor avea la dispoziție posibilitați noi de a-și vinde producția intr-un mod mai facil, prin intermediul Centrului de Legume și Fructe pe care CJ Timiș il ridica la Tomnatic. Instituția a anunțat ca au fost demarate lucrarile de construcție de…

- In comuna Știuca, aflata in apropiere de Lugoj, traiește cea mai mare comunitate de ucraineni din județul Timiș. 75 de refugiați au ajuns deja in localitate și au fost repartizați la localnici. Este vorba despre mame cu copii, care au fost transportați gratuit din Vama Siret, județul Suceava, de doua…

- Un Acord de Colaborare a fost semnat vineri, 18 februarie, pentru ca in Timiș sa demareze tranziția spre energia regenerabila. Administrația județeana și operatorii economici par ca s-au ințeles cum sa livreze pachetul „Fit for 55” in județul nostru. Drumul spre o economie verde și durabila incepe sa…

- Se pare ca in ultima perioada oamenii tind in numar cat mai mare sa se mute la casa. Avantajele sunt multiple, pleaca din zonele arhiaglomerate, preferand sa faca naveta cu mașina personala pana la locul de munca, pe strazi mai puțin aglomerate. Unul dintre principalele avantaje este faptul ca ai parte…

- Cinci șoferi din Alba Iulia, Cugir, Teiuș, Bistra și județul Timiș, cercetați polițiștii din Alba pentru infracțiuni rutiere Cinci șoferi din Alba Iulia, Cugir, Teiuș, Bistra și din județul Timiș sunt cercetați de polițiștii din Alba dupa ce au condus sub influența bauturilor alcoolice sau fara permis. …

- Doua persoane au decedat intr-un accident produs, luni dimineata, in localitatea Ardeoani, dupa ce o masina s-a ciocnit de un cap de pod, informeaza Centrul Infotrafic al Politiei Romane, citat de agerpres. Accidentul a avut loc pe DN 2G Bacau-Moinesti.In urma coliziunii, soferul si un…

- Cele mai multe cazuri noi de infectare cu SARS-CoV-2 fata de ultima raportare au fost inregistrate in Bucuresti - 173 si in judetele Cluj - 90, Timis - 56, Brasov - 55, Arad - 44, Bihor - 40 a informat, sambata, Grupul de Comunicare Strategica.