Poate e timpul să vină și demisia Președintelui Eșuat? Intr-un comentariu pentru Libertatea, scriitorul Vasile Ernu spune ca președintele Iohannis, pe care il numește „Președintele Eșuat”, al unui „stat eșuat”, impinge țara intr-o incapacitate de guvernare in plina criza medicala, in plina iarna, in pline scumpiri și ca o face deja sistematic. Un stat eșuat, ne spun cei care se pricep, este unul care s-a degradat in așa hal incat guvernul nu-și mai indeplinește minimele funcții politice, sociale și economice. Un stat eșuat este unul in care puterea iși pierde legitimitatea și reprezentativitatea. Un stat eșuat, spun unii, e atunci cand: puterea nu… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

