Stiri pe aceeasi tema

- Dosar penal dupa ce medicii de la Spitalul Județean de Urgența Piatra Neamț au trimis un pacient cu coronavirus de doua ori acasa. Astfel, la Parchetul de pe langa Judecatoria Piatra Neamț a fost inregistrat un dosar penal pentru savarșirea infracțiunii de „ zadarnicirea combaterii bolilor ”, prevazuta…

- Dupa ce au tras numeroase semnale de alarma cu privire la faptul ca nu sunt protejați suficient in lupta cu noul virus, medicii și asistenții din Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) au primit astazi o gura de aer proaspat.

- Toate cadrele medicale care au intrat in contact cu pacientul de 60 de ani au intrat voluntar in autoizolare pentru 14 zile si urmeaza sa fie testate.Este vorba de 7 medici, 23 de asistenți și angajați ai spitalului care intra in izolare la domiciliu.De asemenea, toate zonele pe unde a trecut pacientul…

- Pentru ca traim in Romania, unde orice este posibil, iar responsabilitatea unor oameni ajunși in funcții este discutabila, la Brașov are loc un episod care ar trebui sa ne puna pe ganduri asupra modului in care sunt selectate unele persoane in funcții cheie. La o ședința care a avut loc astazi la Consiliul…

- In urma accidentului din localitatea Galatii Bistritei, la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean de Urgenta Bistrita au fost aduse, cinci persoane, dintre care: o femeie in varsta de 51 ani si patru barbati, doi in varsta de 49 de ani, unul in varsta de 54 ani si unul in varsta de 61 ani.…

- Cei sase medici de la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean Bacau, care au anuntat ca isi dau demisia, in semn de solidaritate fata de sanctiunea primita de colegul sau, si-au retras cererile. Anterior, medicul de la UPU fusese amendat de Directia de Sanatate Publica Bacau cu 20.000 de lei,…

- PERICOL… Un barbat in varsta de 24 de ani s-a prezentat, luni, la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului Judetean Bacau, acuzand simptome specifice gripei. Pentru ca tanarul este student in China, tara cea mai afectata de coronavirusul din Wuhan, autoritatile sanitare bacauane au luattoate masurile…

- Inca doi copii, de 3 și 6 ani, din Buzau au fost diagnosticați cu gripa, in urma efecturii testelor rapide. Copiii fusesera aduși la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de catre parinți prezentand febra și tuse. Pentru ca starea lor generala era buna, medicul pediatru a decis ca cei doi…