Stiri pe aceeasi tema

- UAT COMUNA CORNU LUNCII a semnat contractul de finanțare pentru implementarea proiectului "Elaborarea in format digital a documentației de amenajare a teritoriului și de urbanism ‐ Plan Urbanistic General pentru comuna Cornu Luncii, județul Suceava" (numar contract de finanțare ...

- Primaria comunei MIHAI EMINESCU: „PNRR: Fonduri pentru Romania moderna și reformata!” „PNRR: Fonduri pentru Romania moderna și reformata!” Numele beneficiarului: Comuna MIHAI EMINESCU Apel de proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației finanțat din fonduri europene…

- Unitatea de invațamant: Școala Gimnaziala Toma Arnautoiu Nucșoara, in calitate de beneficiar, anunta demararea proiectului ”Prevenirea abandonului școlar”, cod proiect F-PNRAS-1-2022-2355, derulat in cadrul SG-PNRAS, prin Inspectoratul Școlar, de catre ME, in calitate de coordonator de reforme și investiții,…

- Cum sunt repartizate sumele din PNRR pentru construirea noilor spitale in raport cu populatia? Se dau urmatoarele date din Recensamantul populatiei Romaniei (2022), Principiile de implementare ale Programului National de Redresare si Rezilienta al Romaniei (PNRR) si Obiectivele de Investitii aprobate…

- Pana sa inceapa construirea Autostrazii Unirii, cel mai mare proiect pe fonduri europene din judetul Iasi este cel al ApaVital, prin care sunt extinse retelele de apa potabila si de canalizare si sunt construite mai multe statii de epurare a apelor uzate. Proiectul, pentru care a fost semnat contractul…

- Comunicat de presa Pitești, decembrie 2022 „PNRR: Fonduri pentru Romania moderna și reformata!“ Unitatea de invațamant: Școala Gimnaziala Mușatești, in calitate de beneficiar, anunta demararea proiectului ”Prevenirea abandonului școlar”, cod proiect F-PNRAS-1-2022-2023, derulat in cadrul SG-PNRAS, prin…

- Comunicat de presa „PNRR: Fonduri pentru Romania moderna și reformata!” – orașul Zlatna anunța inceperea proiectului Elaborare Plan Urbanistic General și Plan de Mobilitate Urbana Durabila, inclusiv in format GIS pentru orașul Zlatna Comunicat de presa Orașul Zlatna anunța inceperea proiectului cu titlul…

- Universitatea Ecologica din Bucuresti a demarat implementarea proiectului „Tranzitie eco-climatica si digitalizare”, Ministerul Educatiei (ME) avand calitatea de Coordonator de reforme si investitii responsabil pentru Componenta C15-Educatie a Planului National de Redresare.