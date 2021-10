PNRR, aviz favorabil din partea Consiliului UE! Acum pot veni miliardele

VIDEO! Bătrân pe bicicletă, acroșat de TIR, în Argeș

Accident în urmă cu puțin timp în comuna argeșeană Dârmănești, sat Piscani. Un bătrân de 83 de ani, pe bicicletă, a fost acroșat de un TIR. Bătrânul are multiple traumatisme. Vom reveni!The post VIDEO! Bătrân pe bicicletă, acroșat de TIR, în Argeș first appeared on Universul argesean… [citeste mai departe]