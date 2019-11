Stiri pe aceeasi tema

- Inspectorii de la Protectia Consumatorilor au propus inchiderea temporara, pe o perioada de pana la 6 luni, a doua magazine din reteaua Carrefour, informeaza Agerpres. ANPC a gasit produse expirate, pește stricat, mancare gatita pastrata in condiții necorespunzatoare și alte nereguli. Cele doua magazine…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a plantat, impreuna cu echipa de la Primaria Capitalei, 560 de arbori in Parcul Tineretului pentru 560 de ani de București.Citește și: Eugen Teodorovici, dialog de inalta ținuta cu un parlamentar USR: Au, manca-ți-aș! /VIDEO ”560 de arbori, pentru…

- Vinieta "Oxigen" pentru bucuresteni Foto: Marcela Petcu Proiectul introducerii de taxe pentru proprietarii de autovehicule cu norma de poluare sub Euro 5 pentru a circula în Bucuresti a fost adoptat de consilierii generali ai Capitalei, asa-numita vinieta "Oxigen".…

- 'Se vor gasi peste tot. In benzinarii, se vor putea achizitiona si online, prin sms, deci prin toate mijloacele moderne. Nu se vor face cozi, asa cum am auzit pe cineva. Banii obtinuti din vigneta Oxigen, asa cum scrie si in proiect, vor merge catre proiecte de mediu si catre proiecte de mobilitate.…

- Primarul General, Gabriela Firea, a declarat, miercuri, ca spera ca maimuța care circula libera prin Bucuești sa nu fie intr-un lan de ambrozie, „sa nu-i curga ochii”. Edilul a facut aceasta gluma in timpul unui comadament pentru eradicarea ambroziei.Gabriela Firea a declarat, miercuri, ca…

- Primarul general, Gabriela Firea, a declarat ca la CGMB de marți ca va fi majoritate formata din consilierii generali „care au conștiința” și care vor proiecte benefice pentru Capitala, in contextul retragerii ALDE de la guvernare, transmite Mediafax.„Am citit ingrijorarile cetațenilor și…

- Renate Weber, Avocat al Poporului dupa mandatul lui Victor Ciorbea, considerat de mulți ca nefericit, este admonestata violent de fosta ziarista Gabriela Firea, actualmente primar general al Capitalei. Weber a gasit cusururi legii pentru ridicarea mașinilor parcate neregulamentar in Capitala, Bucureștii…

- NERVI… Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a propus Consiliului General un proiect de lege prin care se va impune o vinieta speciala pentru intrarea in Bucuresti a masinilor inmatriculate in alte judete, altele decat Bucuresti si Ilfov. De asemenea, masinile cu norma de poluare non euro, Euro 1 si Euro…