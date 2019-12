Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea PNL Timiș se pregatește intens pentru momentul in care șefii instituțiilor deconcentrate din județul nostru, care ocupa un post interimar, vor fi schimbați. Astfel, Nicolae Robu a anunțat, astazi, in cadrul conferinței de presa de la sediul PNL Timiș, ca miercuri a avut loc o intalnire cu…

- Vești bune pentru șoferi, care scapa de calvarul din trafic din zona Buziașului. Nicolae Robu a anunțat, in aceasta dimineața, pe pagina sa de Facebook, ca s-au finalizat lucrarile de modernizare din sensul de la AEM. „O noua importanta lucrare gata: intersecția AEM! Știm bine ca in aceasta girație…

- S-a stabilit firma care sa deszapezeasca drumurile județene din zona Faget. Dobra: „Am fost contratimp”. In ultimele saptamani a aparut o problema legata de deszapezirea din zona Fagetului. Firma care se ocupa de deszapezire in aceasta zona are activitatea suspendata pe trei luni. Consiliul Județean…

- In medie, un manager a aplicat la 26 de job-uri de la inceputul anului si pana acum, mai mult decat orice alta categorie de candidati, potrivit datelor eJobs.ro. In total, peste 730.000 de aplicari au fost inregistrate de cei aproape 28.000 de manageri si executivi activi pe platforma de recrutare online…

- Este nevoie de o suma uriașa de bani pentru ca la Timișoara sa fie inaugurat Monumentul Revoluției, la 30 de ani de la evenimentele din 1989. Nicolae Robu a anunțat ca suma se ridica la 450.000 de euro, asta in condițiile in care iși dorește ca monumentul sa fie realizat din bronz. Va reamintim ca […]…

- „Evident ca sunt extrem de bucuros ca s-a decis ca Sala Polivalenta de 16.000 de locuri sa fie construita la Timisoara. S-a intamplat firescul, a prevalat ratiunea si eu nu pot fi decat fericit, fericit pentru Timisoara, pe care eu chiar o iubesc cu toata fiinta! Eu reafirm ca astfel de obiective…

- Plecarea lui Radu Țoanca din fruntea Sport Club Municipal Timișoara a fost vazuta ca o oportunitate de primarul Nicolae Robu de a mai ”infige” un liberal intr-o funcție de director. Cel care este pregatit sa fie numit la SCM nu este nimeni altcineva decat liberalul Vasile Rușet. Acesta este, acum,…

- Pe langa vizita la podul Dragalina, vicepremierul Daniel Suciu s-a aflat la Timișoara, duminica, și pentru „a rupe pisica” – așa cum s-a exprimat – in privința amplasarii viitoarei sali polivalente. Va reamintim ca locația este disputata de Primaria Timișoara și Consiliul Județean Timiș. Nicolae Robu…