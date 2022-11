PNL și PSD se ceartă din nou pe majorarea pensiilor. Mărirea de 15% a ajuns la 6,2%, plus ajutoare sociale Cearta intre PSD și PNL pe tema creșterii pensiilor de la 1 ianuarie a ajuns la un nou episod, dupa ce liberalii și social democrații s-au intrecut in promisiuni pentru pensionari, avansand procente de majorare de la 10% la 15%. Acum, s-a ajuns la o discuție despre o majorare de doar 6,2%. Liderii PNL, așa cum se știe de cateva saptamani, in spațiul public, ar fi vrut o majorare de 15% pentru toți pensionarii, in timp ce PSD cere o majorarea de 15% a veniturilor, adica un procent de cel puțin 10% pentru majorarea punctului de pensie și, separat de asta, ajutoare pentru cei cu pensii mici. Insa,… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

