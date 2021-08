Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, spune ca va reveni, in viitoarea sedinta de Consiliu Local, cu proiectul pentru recuperarea prejudiciului de 50 de milioane de euro cauzat de Romprest si cu alte initiative respinse in sedinta de marti. Armand sustine ca proiectele respective nu au fost votate…

- Bucharest City Prefect Alin Stoica said that he will announce on Friday the decision regarding the request of Sector 1 mayor Clotilde Armand to have a state of alert declared in the said local administrative unit due to garbage piling up at street corners because waste company Romprest no longer…

- Direcția Generala de Inspecție Economico-Financiara din cadrul Ministerului Finanțelor a constatat ca Sectorul 1 a fost prejudiciat cu suma de 243.896.931,56 lei, in derularea contractului incheiat cu Compania...

- Termenul pentru depunerea Declarației unice a trecut (a fost 25 mai), dar de anul viitor, din 15 ianuarie, ANAF va trimite persoane la organul fiscal local în vederea asistenței privind completarea și depunerea acesteia, conform unui proiect de ordin comun al Ministerului Finanțelor și al Dezvoltarii.Proiect…

- Parlamentul Poloniei discuta miercuri un proiect de lege care ar ingreuna recuperarea de catre evrei a proprietatilor confiscate de Germania nazista si pastrate de regimul comunist dupa razboi, ceea ce ar putea tensiona relatiile Varsoviei cu Israelul si Statele Unite, transmite Reuters.

- Proiect de hotarare pentru modificarea HCL 77 2021 privind Regulamentul pentru imbunatatirea activitatii de gospodarire, protectia mediului, intretinerea si infrumusetarea municipiului Constanta ar putea fi transat de Prefectura Cel putin asa au lasat sa se inteleaga alesii locali municipali de la USR…

- Președintele Consiliului Național PSD a declarat ca nu exclude o guvernare alaturi de PNL. Vasile Dâncu spune ca social-democrații ar putea ajunge sa creeze un executiv alaturi de liberali, pâna în 2024. Exista însa și o condiție. Funcția de premier trebuie sa fie…

- Interesul autoritaților pentru recuperarea banilor sustrași din frauda bancara este egal cu zero. Este concluzia la care a ajuns președintele Partidului Șor, Ilan Șor, la o saptamana de cand a trimis scrisori oficiale in adresa Procuraturii Generale, Bancii Naționale și Ministerului Finanțelor, in care…