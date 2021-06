PNL Sector 1 o acuza pe Clotilde Armand, primarul Sectorului 1, ca a emis o dispozitie care o lasa pe Ramona Porumb, viceprimarul PNL, fara nicio atributie, in mod "abuziv si aberant". "Din pacate, constatam ca suntem astazi in fata unui nou blocaj grav in comunicarea si colaborarea cu primarul Sectorului 1. Dupa alegeri, aceasta a uitat brusc ce inseamna un parteneriat si ne-a demonstrat, din nou si din nou, ca actioneaza doar in interes propriu, fara capacitatea de a comunica si de a lucra in echipa. Echipa PNL i-a explicat in repetate randuri ca Primaria Sectorului 1 nu este o firma privata…