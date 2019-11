PNL racolează trei parlamentari, unul de la PSD şi doi de la Pro România Mihaita Gaina a confirmat transferul de la PSD la PNL. "Am avut doua variante, sa renunț la politica sau sa continui in alta parte și am ales PNL. De astazi fac parte din grupul parlamentar PNL din Camera Deputaților. Sunt convins ca PNL va reuși sa caștige alegerile locale din Ialomița din vara anului viitor.", a precizat deputatul Mihaița Gaina pentru Realitatea de Ialomita. Parlamentarul ialomițean si-a explicat siguranta ca mulți dintre primarii PSD il vor sprijini in continuare atat la alegerile locale din vara anului viitor cat, mai ales, la cele parlamentare din toamna. „Este… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

